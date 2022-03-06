МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко, ссылаясь на ее слова, сообщил, что кабмин продолжит оказывать меры поддержки аграриям для бесперебойного проведения посевной и стабильной работы предприятий. Планируется поддержать молочную и хлебопекарную отрасль, льготное кредитование и закупку сельхозтехники с помощью агролизинга. Путин рассказал о расширении мер поддержки бизнеса

Отмечается, что уже подготовлены согласованные предложения по возмещению части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий. Также прорабатываются также меры поддержки молочной отрасли, чтобы не допустить роста цен. Кроме того, завершено согласование дополнительного субсидирования льготных кредитов аграриям для проведения полевых работ, уточняется в сообщении.

По словам Абрамченко, проведение полевых работ, бесперебойные поставки продовольствия и мониторинг потребительских цен находятся на особом контроле правительства и уже приняты первые меры поддержки АПК в текущей экономической ситуации.

"Дополнительные меры, в том числе по особо чувствительным подотраслям и направлениям, будут приняты в ближайшее время. Также рассматривается дополнительное финансирование льготной закупки сельхозтехники через инструменты агролизинга в объеме не менее 10 миллиардов рублей", — сказала она.

Правительство уже выделило 5 миллиардов рублей на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей, также аграрии получили право полугодичной отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году. Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым также истекает в 2022 году, предусмотрена возможность пролонгации срока кредита ещё на один год.

Также кабмин выделил 12 миллиардов рублей на поддержку программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники, сообщили в его пресс-службе. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Уточняется, что средства обеспечат поставку сельхозпроизводителям дополнительного объёма техники на условиях льготного лизинга. Это особенно важно в преддверии посевной кампании.