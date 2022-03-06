МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил на совещании с главами регионов Приволжского федерального округа, что вводимые антироссийские санкции должны стать для предприятий возможностью расширения производств и выхода на российский рынок. В Совфеде рассказали о благоприятных условиях для юрлиц

По словам Чернышенко, для предприятий вводимые санкции должны стать возможностью расширения производств и выхода на российский рынок.

"Нам необходимо заполнять освобождающиеся ниши товарами собственного производства. У субъектов ПФО в этом отношении большой потенциал, здесь расположены крупные промышленные кластеры", – сказал он.

Он также отметил, что на базе координационного центра ведется ежедневный мониторинг всех системообразующих предприятий, а также запасов, объемов продаж и цен на розничные социально значимые товары. Также правительство не останавливает реализацию отобранных в рамках института кураторства приоритетных проектов и окружных инициатив.

"Наоборот, сейчас необходимо использовать вводимые правительством краткосрочные инструменты для их ускорения. Наша с вами ключевая цель – продолжать исполнять взятые на себя обязательства загружать экономику, непосредственно стройки. Предложения от субъектов по разработке дополнительных мер поддержки правительством также будут рассмотрены", — подчеркнул вице-премьер.

Чернышенко добавил, что регионам необходимо сейчас сформировать заявку на федеральные отраслевые заказы, а также на научные разработки. Ресурсы на них заложены в новую госпрограмму научно-технологического развития России. На ее реализацию ежегодно будет направляться свыше 1,2 триллиона рублей.