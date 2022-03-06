МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Консалтинговая компания Knight Frank временно приостановила финансовые транзакции с головным офисом, сообщили журналистам в пресс-службе компании. Эксперты предсказывают падение цен на недвижимость

Как пояснили в пресс-службе, АО "Найт Фрэнк" является российской компанией, которая принадлежит руководителям российского бизнеса и сотрудничает с Knight Frank LLP на основании лицензионного соглашения.

"Независимый статус позволяет нам в сегодняшней турбулентной ситуации уменьшить риски, которые могут возникнуть в результате публичных заявлений и действий каждой из сторон соглашения. В связи с этим нами и нашими английскими партнерами достигнуто соглашение о временной приостановке финансовых транзакций между нашими офисами", — приводит пресс-служба слова управляющего партнёра Knight Frank Russia & CIS Алексея Новикова.

В пресс-службе добавили, что достигнутая договоренность не повлияет на отношения с клиентами и контрагентами.