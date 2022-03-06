МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Клиенты онлайн-ритейлера Ozon по-прежнему смогут оплачивать покупки при помощи российских карт с платежными системами Visa и Mastercard, приостанавливающими свою работу в России, сообщили РИА Новости в маркетплейсе. Apple Pay и Google Pay будут недоступны для Visa и Mastercard в России

Ранее в воскресенье Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности. Это означает, что выпущенные ими в России карты не будут работать за пределами страны, а выпущенные иностранными финансовыми учреждениями — в России. При этом внутри страны они продолжат работу благодаря НСПК.

"Мы продолжаем обрабатывать платежи клиентов и регулярно выплачивать вознаграждение нашим продавцам и партнерам. Клиенты по-прежнему могут оплачивать заказы картами Visa/Mastercard, выпущенными российскими банками. Также есть карты "МИР" и другие платежные инструменты", — сообщили в компании.

Маркетплейс также объявил о новых мерах поддержки своих продавцов. "Компания регулярно осуществляет выплаты продавцам и добавила дополнительные дни выплат к стандартным датам. В частности, в марте деньги будут выплачиваться шесть раз: 5, 9, 15, 18, 22 и 25 марта", — добавили в компании.

По мнению Ozon, быстрый доступ к деньгам позволяет продавцам закупаться товарами как можно скорее.