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https://1prime.ru/state_regulation/20220307/836285285.html
Глава МВД Великобритании просит немедленно исключить Россию из Интерпола
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https://россиясегодня.рф
Глава МВД Великобритании направила письмо в Интерпол с просьбой на неделе принять решение о немедленном исключении России из организации. ПРАЙМ, 07.03.2022
макроэкономика, экономика, новости, великобритания
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЛОНДОН, 7 мар – ПРАЙМ. Глава МВД Великобритании направила письмо в Интерпол с просьбой на неделе принять решение о немедленном исключении России из организации.