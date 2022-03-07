2022-03-07T00:44:05+03:00
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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220307/836285315.html
Аудиторская компания KPMG приостанавливает работу в России и Белоруссии
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Аудиторская компания KPMG заявила, что приостанавливает работу в России и Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины. ПРАЙМ, 07.03.2022
макроэкономика, экономика, новости, аудит
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Аудиторская компания KPMG заявила, что приостанавливает работу в России и Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины.