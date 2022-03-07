МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Японский МИД присвоил всей территории России третий уровень опасности из четырех возможных, соответствующее уведомление опубликовано на сайте ведомства. Неожиданно. Европа придумала, как победить российский газ

Третий уровень опасности означает рекомендацию дипломатического ведомства отказаться от поездок в Россию. С прошлой недели этот уровень опасности присвоили пограничным с Украиной районам России, что означает рекомендацию покинуть их.

МИД объясняет это тем, что многие государства ввели ограничения на полеты для российских авиакомпаний, и "есть опасение, что эти ограничения будут еще более усилены". Ведомство рекомендовало японцам, которые находятся в России, рассмотреть возможность коммерческими рейсами покинуть страну, а тем, кто планировал поездку, отказаться от нее "вне зависимости от целей путешествия". По информации МИД, в России сейчас 2,4 тысячи японцев.

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, для этого планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Как заявило Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российских ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

В ответ страны Запада ввели новые антироссийские санкции. В частности, ЕС, Соединенные Штаты, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.