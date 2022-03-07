ПЕКИН, 7 мар — ПРАЙМ. Экспорт и импорт Китая за первые два месяца 2022 года показали активный рост – на 16,3% и 15,5% соответственно, несмотря на многочисленные локальные вспышки коронавируса и сложную международную обстановку, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР. Япония начинает распечатывать свои нефтяные резервы

Экспорт Китая за отчетный период вырос на 16,3% по сравнению с январем-февралем 2021 года и составил 544,7 миллиарда долларов, а импорт — на 15,5%, до 428,75 миллиарда долларов.

Общий объем внешней торговли Китая за два первых месяца 2022 года в долларовом эквиваленте вырос на 15,9% и составил 973,45 миллиарда долларов.

Положительное сальдо внешнего торгового оборота КНР за отчетный период составило 115,96 миллиарда долларов.

По итогам 2021 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 30% и составил 6,051 триллиона долларов, при этом экспорт вырос на 29,9% и составил 3,364 триллиона долларов, а импорт — на 30,1%, до 2,687 триллиона долларов.