МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Разрыв экономических связей с Россией приведет к серьезным последствиям для Франции, пишет издание France Info. Неожиданно. Европа придумала, как победить российский газ

Отмечается, в частности, что республика на протяжении многих десятилетий зависит от поставок российского сырья, имеющего стратегическое значение — например, речь идет о редкоземельных металлах, используемых в авиастроении, автопроме, электронике и других отраслях.

Согласно статистике, за последние три года импортируемые в страну продукты из России, если не учитывать углеводороды, в основном представляют собой железные руды и цветные металлы, такие как алюминий. Среди этих металлов — палладий, который используется, в частности, для производства каталитических нейтрализаторов для автомобилей, титан (авиация), никель, кобальт (аккумуляторы, ветряные турбины), вольфрам (электроника), платина, медь.

"Без этих металлов некоторые французские отрасли промышленности просто не смогли бы выпускать продукцию", — объясняет Сара Гийу, директор департамента инноваций и конкуренции Французской обсерватории экономических условий (OFCE).

Несмотря на то, что Франция уменьшила свою зависимость от ископаемого топлива, стране по-прежнему нужен уголь, и его поставщиком была Россия. Именно оттуда, по данным Министерства экологического перехода, в 2020 году около 30% угля, импортируемого во Францию. Остальной угольный экспорт — Австралия (также около 30%) и США (около 10%).

Эта ситуация еще более выражена на европейском уровне. В 2021 году, по данным агентства Евростат, Россия поставила в Евросоюз 56,1 миллиона тонн твердого топлива, что составляет 46,7% импорта ЕС в этой сфере.