МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило правила сделок с иностранными компаниями в условиях санкций, все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сообщили в пресс-службе кабмина. В ЕС обсуждают ужесточение антироссийских санкций

Постановление, устанавливающее новый порядок, подписал премьер Михаил Мишустин.

"Согласно документу российская компания-резидент или иностранная фирма из списка недружественных стран должны обратиться с заявлением о разрешении на сделку. Там должна содержаться исчерпывающая информация о заявителе, включая документ о бенефициарных владельцах компании. На основе анализа поступивших документов и характера будущего соглашения будет приниматься решение об одобрении или отказе в его реализации. При этом может выдаваться разрешение на проведение сделки, с обозначением условий ее исполнения", — говорится в сообщении пресс-службы.

Изменения необходимы, чтобы обеспечить финансовую стабильность России в условиях внешнего санкционного давления, отметили в кабмине.

Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него вошли, в частности, Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.