СМИ: ряд стран ЕС против предоставления Киеву статуса кандидата
Блумберг: ряд стран ЕС выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Ряд стран ЕС, среди которых ФРГ и Нидерланды, выступают против того, чтобы на этой неделе предоставить Украине статус кандидата на вступление, сообщает агентств Блумберг со ссылкой на ряд дипломатов.
Ряд стран, среди которых Германия и Нидерланды, сначала хотят, чтобы исполнительное ведомство ЕС высказало свое мнение о степени готовности Украины к членству в союзе, отмечает Блумберг.
Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.