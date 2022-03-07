МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Ряд стран ЕС, среди которых ФРГ и Нидерланды, выступают против того, чтобы на этой неделе предоставить Украине статус кандидата на вступление, сообщает агентств Блумберг со ссылкой на ряд дипломатов. Берлин считает неразумным отказ от импорта российских энергоносителей

Ряд стран, среди которых Германия и Нидерланды, сначала хотят, чтобы исполнительное ведомство ЕС высказало свое мнение о степени готовности Украины к членству в союзе, отмечает Блумберг.

Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.