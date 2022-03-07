МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, лаборатории Центрального санитарно-эпидемиологического управления украинского минобороны участвовали в американской военно-биологической программе, следует из презентации, обнародованной министерством обороны РФ. Минобороны России нашло источник эпидемии африканской чумы свиней

"Объемы финансирования более 200 миллионов долларов", — говорится в презентации "Анализ военно-биологической деятельности США на территории Украины".

В презентации приведены направления деятельности США в рамках военно-биологических исследований на Украине. Это мониторинг биологической обстановки, отбор и передача штаммов и биоматериалов, научно-исследовательские работы.

В презентации отмечается, что заказчиком работ является Управление министерства обороны США по снижению военной угрозы (Дитра), а в реализации проектов участвует аффилированная с военным ведомством компания, в первую очередь Black and Veatch (Блэк энд Витч). Указывается, что работы ведутся по трем основным направлениям. В первую очередь это мониторинг биологической обстановки, как заявляет Пентагон, в предполагаемых районах размещения воинских контингентов государств блока НАТО. Второе — сбор и вывоз в США штаммов опасных микроорганизмов. Третье направление — научно-исследовательские работы по изучению потенциальных агентов биологического оружия, специфичных для данного региона, которые имеют природные очаги и способны передаваться человеку, отметил он.

В частности, интегрированная система мониторинга инфекционных заболеваний (EIDSS) "охватывает 11 лабораторий Центрального санитарно-эпидемиологического управления Минобороны Украины", — отмечается в презентации.

Вооруженные силы РФ обнаружили на Украине 30 биолабораторий по производству, возможно, биооружия, также сообщил журналистам начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

Работы по усилению патогенных свойств микробов велись на Украине, это было нарушением Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Кураторы из Пентагона понимают, что если данные коллекции (патогенных микробов — ред.) попадут к российским экспертам, то с большой долей вероятности будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. А именно: проведение работ по усилению патогенных свойств микроорганизмов с использованием методов синтетической биологии", — сказал Кириллов.

Работа биолабораторий на Украине, которые действуют по заказу США, привела к росту заболеваемости корью в 100 раз, также сообщил Кириллов.

По его словам, деятельность биологических лабораторий, активность которых РХБЗ отмечает с 2014 года, и реализуемая США программа так называемого "реформирования" украинской системы здравоохранения привели к неуправляемому росту заболеваемости особо опасными и экономически значимыми инфекциями.

"Так, на территории Украины фиксируется рост числа случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза. Заболеваемость корью увеличилась более чем в 100 раз. Всемирная организация здравоохранения объявила Украину страной с высоким риском вспышки полиомиелита", — рассказал Кириллов.

По его словам, Минздрав Украины поставил задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях, в стране идет экстренное сворачивание биологических программ.