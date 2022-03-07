2022-03-07T17:16:28+03:00
2022-03-07T17:16:28+03:00
2022-03-07T17:16:28+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220307/836292200.html
В США хотят отправить $10 миллиардов на военную помощь Украине
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
БЛИНКЕН: БЕЛЫЙ ДОМ РАССЧИТЫВАЕТ, ЧТО КОНГРЕСС США ОПЕРАТИВНО УТВЕРДИТ ВЫДЕЛЕНИЕ $10 МЛРД НА ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ВОСТОЧНОГО ФЛАНГА НАТО ПРАЙМ, 07.03.2022
экономика, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/91/835729138.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/91/835729138.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/91/835729135.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/91/835729135.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/90/835729008.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/90/835729008.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЛИНКЕН: БЕЛЫЙ ДОМ РАССЧИТЫВАЕТ, ЧТО КОНГРЕСС США ОПЕРАТИВНО УТВЕРДИТ ВЫДЕЛЕНИЕ $10 МЛРД НА ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ВОСТОЧНОГО ФЛАНГА НАТО