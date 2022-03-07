МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Венгрия не поддержит расширение антироссийских санкций на энергетический сектор, потому что это величайшая угроза для нацвалюты и венгров, заявил министр финансов страны Михай Варга. "Газпром" заявил, что полностью выполняет все заявки на поставку газа

"Венгерский форинт — тоже жертва санкций Брюсселя. Санкции уже сейчас означают серьезную угрозу для экономики Венгрии. Расширение санкций на энергосектор означает самую большую угрозу для форинта и венгерского народа. Тот, кто просит о расширении санкций, хочет заставить венгерский народ платить цену за войну. Венгерское правительство не поддержит такой шаг ни на одном международном форуме", — сказал Варга в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.

В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.