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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220307/836293531.html
Лидеры конгресса США согласовали процедуру запрета энергоносителей России
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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ЛИДЕРЫ КОНГРЕССА США СОГЛАСОВАЛИ ПРОЦЕДУРУ ЗАПРЕТА ПОСТАВОК ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ РФ И ОСТАНОВКИ НОРМАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С РФ И МИНСКОМ — ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАЙМ, 07.03.2022
энергетика, экономика, новости
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