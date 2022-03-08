МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил с 1 апреля установить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для всех семей с низким доходом, они начнут получать их уже с мая. ПФР напомнил о единовременной выплате при усыновлении ребенка

"Со своей стороны государство будет делать все для поддержки семей. Это наш безусловный приоритет… Считаю, что мы должны принять новое решение – установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае", — сказал глава государства в обращении по случаю 8 марта.

Путин напомнил, что в России уже предусмотрены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до семи лет включительно. Также помощь получают родители, в одиночку воспитывающие детей в возрасте от восьми до 16 лет.

Президент также поздравил россиянок с Международным женским днем и пожелал, чтобы они были окружены вниманием и душевным теплом близких людей и чтобы к ним возвращались доброта и участие, которое они щедро дарят семье, детям, внукам, коллегам и друзьям.

"Мы живем в сложное время: глобальные экономические вызовы, военные конфликты и неизбежная необходимость защитить наших людей и свою страну, пандемия и борьба за жизнь и здоровье миллионов граждан. Но даже в период тяжелейших испытаний времен Великой Отечественной войны ничто не могло помешать мужчинам России признаваться в любви своим женщинам. И эта любовь служила опорой и вдохновляла. И сегодня звучат искренние слова восхищения и благодарности женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, подругам – за вашу верность, надежность и поддержку в любых испытаниях", — подчеркнул Путин.

В поздравлении россиянкам он добавил, что женщины делают мир лучше и добрее благодаря чуткости, состраданию и душевной щедрости, и особенно это касается медработников.

"Мы знаем, как много женщин трудится в больницах, поликлиниках, на скорой на самых разных уровнях – от нянечек и санитарок и до главных врачей. В последние два года вы работаете в очень непростых условиях с огромными и порой запредельными нагрузками и продолжаете самоотверженно бороться за жизнь и здоровье каждого пациента. Сердечно вас благодарю", — отметил президент России.