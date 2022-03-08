БРЮССЕЛЬ, 8 мар — ПРАЙМ. Если фермеры на Украине не начнут сеять в ближайшие недели, возникнут риски дефицита продовольствия для многих клиентов страны, заявил исполнительный вице-президент ЕК Франс Тиммерманс в комитете Европарламента. В Минпромторге России оценили риски от сбоев поставок удобрений

"Есть серьезные риски: если фермеры на Украине не смогут начать сеять урожай в ближайшие пару недель, то будут проблемы с дефицитом продовольствия. Не так сильно — для ЕС, но для многих других клиентов Украины, в том числе, из развивающихся рынков", — сказал он.