2022-03-08T00:20:15+03:00
2022-03-08T00:20:15+03:00
2022-03-08T00:20:15+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220308/836294407.html
ЕК допустила дефицит продовольствия из-за пропуска посевной на Украине
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Если фермеры на Украине не начнут сеять в ближайшие недели, возникнут риски дефицита продовольствия для многих клиентов страны, заявил исполнительный вице-президент ЕК Франс... ПРАЙМ, 08.03.2022
макроэкономика, сельское хозяйство, экономика, новости, сельское хозяйство, украина, еврокомиссия, евросоюз
https://cdnn.1prime.ru/images/83390/38/833903851.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83390/38/833903851.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83390/38/833903850.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83390/38/833903850.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83390/38/833903838.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83390/38/833903838.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20220304/836268507.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 8 мар — ПРАЙМ. Если фермеры на Украине не начнут сеять в ближайшие недели, возникнут риски дефицита продовольствия для многих клиентов страны, заявил исполнительный вице-президент ЕК Франс Тиммерманс в комитете Европарламента.
"Есть серьезные риски: если фермеры на Украине не смогут начать сеять урожай в ближайшие пару недель, то будут проблемы с дефицитом продовольствия. Не так сильно — для ЕС, но для многих других клиентов Украины, в том числе, из развивающихся рынков", — сказал он.