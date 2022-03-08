КАИР, 8 мар — ПРАЙМ. Ирак намерен закупить порядка трех миллионов тонн пшеницы для создания стратегического запаса на фоне роста цен на нее в связи с кризисом на Украине, сообщило в ночь на вторник министерство торговли страны. ЕК допустила дефицит продовольствия из-за пропуска посевной на Украине

"Кабинет министров одобрил поддержку минторга через выделение в срочном порядке 100 миллионов долларов на закупку импортной пшеницы для создания стратегического запаса", — сообщило ведомство в полученном РИА Новости пресс-релизе.

Министерство подчеркнуло, что подготовило план по обеспечению продовольственной безопасности для иракцев и борьбы с мировым ростом цен на пшеницу, связанным с "кризисом между РФ и Украиной, обеспечивающей треть поставок пшеницы, масла и кукурузы в мире".

Также запланированы различные меры поддержки иракских фермеров.

Ранее стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет, а кукурузы — за девять лет вследствие рисков возникновения перебоев с поставками из-за ситуации на Украине.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.