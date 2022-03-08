МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что приостанавливает коммерческую деятельность на территории России, в том числе деятельность по присуждению кредитных рейтингов. Работа магазинов Adidas в России будет приостановлена

"Fitch Group приняла решение немедленно приостановить свою коммерческую деятельность в России. Эти операции охватывают кредитные рейтинги и другие услуги, которые Fitch Group предоставляет в России через подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions", — говорится в заявлении на официальном сайте агентства.

Также агентство отметило, что продолжит предоставлять рынку свои независимые аналитические взгляды посредством рейтингов, проводимых за пределами России. Fitch Group подчеркивает приверженность поддержке находящихся в России сотрудников.