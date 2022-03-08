МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Россия стала страной, против которой за несколько лет было введено больше всего санкций, а с 22 февраля добавилось еще 2778 новых ограничительных мер, сообщает сервис слежения за санкциями Castellum.AI. Перестарались. Ситуация на рынке нефти выходит из-под контроля

Отмечается, что, учитывая ограничения, наложенные и до 22 февраля, всего против РФ с 2014 года было введено 5532 санкции по состоянию на 7 марта. Россия, таким образом, значительно опережает идущие следом Иран, Сирию и КНДР.

Как отмечает сервис, больше всего санкций в отношении России ввели США (1194), Канада (908), Швейцария (824), ЕС (766) и Франция (760). Значительная часть этих ограничений — индивидуальные.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.