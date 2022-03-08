МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. В условиях падения курса рубля следует сократить расходы на излишества и не скупать бытовую технику, лучше тратить средства на самообразование, облигации или недвижимость, если позволяют доходы, считают опрошенные "Известиями" финансисты. Эксперт объяснил, что делать, если у вас остались доллары

По словам инвестора и психолога Ксении Аверс, главное — успокоиться и сохранить рассудительность, это поможет избежать ошибок и сохранить текущий капитал.

"Не покупайте валюту. Сейчас она продается по самому высокому курсу за последние десять лет. Если у вас есть платежи (за квартиру, машину, заем) в валюте, приобретайте ее через брокера. Разница между ценой в банке и у брокера остается существенной", — говорит она.

Она советует в ближайшие несколько месяцев сократить расходы до минимума, постараться отказаться от лишних новых вещей и пока никуда не вкладывать деньги.

Если финансовая ситуация позволяет, то вложиться можно в недвижимость: она, вероятнее всего, продолжит расти в цене, отметила Аверс. По мнению инвестора, в скором времени в Москве и других крупных городах может увеличиться спрос на аренду студий и однокомнатных квартир.

"Главная задача на текущий период — сохранить то, что уже есть. Непростая экономическая ситуация может продлиться несколько месяцев", — прогнозирует она.

Финансовый эксперт, руководитель компании "Содействие" Алексей Лашко рекомендует также снизить кредитную нагрузку — если есть возможность продать второй автомобиль или использовать накопления без ущерба для кошелька, возможно, следует рассчитаться с банком.

"Попробуйте выделить для себя продукты первой необходимости, чтобы отмечать рост цен на них. Можете ли вы заменить их на аналоги? Какую часть вашего бюджета они занимают? Возможно, от некоторых видов потребления можно и вовсе отказаться", — советует эксперт.

По словам Лашко, происходящие во многом схоже с событиями 2014–2015 года: на этот раз санкции по отношению к России более серьезные, но за прошедшие восемь лет экономика страны окрепла и значительно снизила влияние стран Европы и США на свои активы. Экономист предупредила о последствиях "панического шопинга"

Для разумного ведения бюджета эксперт советует подсчитать доходы, которыми можно свободно распоряжаться на данный момент, и выделить из них те, что уйдут на приобретение товаров первой необходимости.

Сейчас во всех категориях товаров и услуг наблюдается равномерная инфляция. Исключение — магазины электроники, которые уже повысили цены по многим позициям на 10–30%. Однако бросаться скупать технику Лашко не рекомендует, поскольку дальнейшего роста цен в ближайшее время не планируется.

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин считает, что приобретать технику стоит тем россиянам, которые давно планировали это сделать, но по каким-то причинам не спешили.

"Розничные сети уже подняли ценники. Следует понимать, что техника не пылится на складах магазинов. Прежде чем вы получите товар, он проходит цепочку поставщиков. Стоимость товаров стала возрастать в связи с ростом цен у поставщиков, а далее пошла по цепочке. Очевидно, что ФАС в будущем оштрафует ряд предприятий, но это будет потом, на данный момент бизнес зарабатывает деньги", — сказал он.

Он выделил три фактора подорожания техники: ввод санкций на экспорт полупроводников, падение курса рубля и плавный рост инфляции. Учитывая их, покупать технику нужно, но только в том случае, если она вам действительно нужна, считает эксперт.

Выбирая, во что инвестировать, Звездин призывает обратить внимание на образование: это позволит в будущем зарабатывать больше, работая меньше.