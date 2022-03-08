МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн объявила о введении санкций против России из-за специальной операции по демилитаризации Украины, в том числе ограничения коснутся Вооруженных сил РФ, шести военачальников и 10 лиц, якобы "разжигающих вражду" и "распространяющих пропаганду". Япония расширила санкции против России и Белоруссии

"Этот новый пакет санкций введет целевые финансовые санкции против Вооруженных сил Российской Федерации и целевые финансовые санкции и запреты на въезд против еще шести высокопоставленных российских военных командиров, ответственных за проведение морских, наземных и воздушных атак против Украины", — говорится в заявлении Пейн на официальном сайте.

Под санкции против ВС РФ, в частности, попали сухопутные войска, ВМФ, воздушно-космические силы, ракетные войска стратегического назначения и воздушно-десантные войска.

"Правительство Австралии вводит санкции против 10 человек, представляющих стратегический интерес для России, за их роль в разжигании вражды против Украины и продвижении прокремлевской пропаганды", — добавила глава МИД.

Власти Австралии работают с Facebook, Twitter и Google, чтобы приостановить распространение контента российских государственных СМИ в стране, также говорится в заявлении.