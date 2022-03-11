МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Американский сенат вслед за палатой представителей утвердил законопроект о финансировании деятельности федерального правительства до конца 2022 финансового года объемом в 1,5 триллиона долларов, включая 13,6 миллиарда долларов военной и гуманитарной помощи Украине и соседним с ней странам. Конгресс утвердил бюджет США до конца финансового года

По итогам голосования документ поступает на подпись президента США Джо Байдена.

Нынешний период финансирования правительства заканчивается в пятницу. Новый документ продлевает его по 30 сентября. Без его принятия стране бы грозил "шатдаун" — приостановка работы многих правительственных учреждений.

Конгресс выделяет 782 миллиарда долларов на нужды обороны, 730 миллиардов составляют необоронные статьи. Полный текст документа превышает 2,5 тысячи страниц.

В него вошел самый крупный на сегодняшний день пакет военной, экономической и гуманитарной помощи Украине, который включает также расходы на укрепление "восточного фланга" НАТО за счет размещения там американских сил.

Ассигнования на борьбу с коронавирусной пандемией в размере 15,6 миллиарда долларов конгресс проводит отдельным законопроектом. Обособленно от бюджетного документа также прорабатывается законопроект о запрете на импорт энергоносителей из России и оказание давления на нее во Всемирной торговой организации из-за военной операции на Украине.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.