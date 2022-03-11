ПАРИЖ, 11 мар — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС в Версале, что Евросоюз готов ввести новые санкции против России. Генсек НАТО рассказал о причинах введения санкций против России

"Мы готовы принять другие санкции, все опции на столе", — сказал он.

При этом премьер-министр Италии Марио Драги не исключил усиления санкций против РФ.

Он отметил, что санкции "очень тяжелые и они могут стать еще тяжелее".

"Но мы должны осознавать, что они, как мы видим, оказывают влияние на семьи с точки зрения их покупательной способности и на предприятия с точки зрения их конкурентоспособности и поддержания производства", — подчеркнул он.

ЕС СОЗДАСТ МЕХАНИЗМ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ГАЗОВОГО КРИЗИСА — МАКРОН

Новость дополняется