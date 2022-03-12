МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Запрет на импорт в США алкоголя и морепродуктов из РФ вступит в силу с 25 марта, сообщает минфин. США ввели новые санкции против российских политиков и бизнесменов

Как говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства, меры против импорта из РФ алкоголя, морепродуктов и бриллиантов подразумевают запрет заключения новых контрактов и вложений, а исполнение заключенных до 11 марта "разрешено до 00.01 восточного времени (08.01мск) 25 марта".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.