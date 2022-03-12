МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Белоруссия на полгода продлила запрет на вывоз из страны основных видов зерна, в том числе в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится в постановлении Совета министров республики, опубликованном в субботу на Национальном правовом интернет-портале. Названы сроки введения запрета на импорт рыбы и алкоголя из России в США

В конце августа правительство Белоруссии приняло решение установить полугодовой запрет на вывоз за пределы страны вне зависимости от страны происхождения пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, просо, тритикале, прочих злаков, а также семян рапса. Как поясняли тогда в правительстве, запрет был введен с целью удовлетворения потребностей внутреннего рынка Белоруссии, поскольку республика получила урожай зерна меньший, чем планировалось. Власти ожидали определенный недостаток фуражного зерна, но рассчитывали компенсировать его остатками предыдущего урожая, а также кукурузой, жомом и жмыхом.

"Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства-члены ЕАЭС товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения, (а также) за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами-членами ЕАЭС, (этих) товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", — говорится в постановлении белорусского правительства.

В соответствии с документом, запрет распространяется на вывоз пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, просо, тритикале, прочих злаков, дробленое зерно, а также семян рапса, подсолнечника, жом свекловичный, жмых, шрот из семян рапса или кользы.

Постановление не распространяется на товары, вывозимые для оказания международной гуманитарной помощи, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС, а также помещенные под таможенные процедуры в государстве – члене ЕАЭС, отличном от Белоруссии, перемещаемые транзитом через ее территорию.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение шести месяцев.