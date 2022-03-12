МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Владельцы американских магазинов и ресторанов говорят, что без труда заместят запрещаемый алкоголь российского производства, но признают, что их клиенты могут почувствовать разницу. Белоруссия продлила запрет на вывоз из страны основных видов зерна

Президент США Джо Байден в пятницу анонсировал новый пакет санкций из-за событий на Украине, который включает запрет на импорт водки, икры и бриллиантов из России.

"На бизнесе это никак не скажется. Просто перейдем на другие сорта водки. В этой ситуации могут потерять американские потребители, поскольку у русской водки хороший вкус и высокое качество, и в большинстве случаев она дешевле американских или европейских аналогов", — сказал РИА Новости владелец одного из "русских бизнесов".

Несколько американских штатов, где действует монополия на продажу алкоголя, еще раньше сняли русскую водку с полок магазинов, не став дожидаться решений федеральных властей. Так же поступили провинции Канады в первые дни российской военной операции на Украине.

Один из крупнейших в американской столице дистрибьютеров алкогольных напитков сообщил, что на пути в США находится партия заказанной им российской водки. В компании сейчас не знают, разрешат ли судну разгрузиться в американском порту.

Американские потребители также столкнулись со сбоем поставок с Украины, которые, вероятно, продолжится до конца конфликта.

"Да, пока война не закончится на Украине и не восстановится нормальная жизнь. Там разбомблены дороги. У нас есть завод в Одессе, завод в Харькове, завод в Черниговской области. Это катастрофа", — сказал РИА Новости владелец еще одной компании, импортирующей алкоголь из Восточной Европы.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.