МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. США и их союзники ослабят санкции против России, только когда президент Владимир Путин сменит свой курс в спецоперации на Украине, заявил YouTube-каналу издания PBS NewsHour официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Об этом сообщают "Известия". Макрон рассказал о готовности ввести новые санкции против России

"Не будет никакого ослабления санкций или иных издержек, которые мы создаем и продолжим создавать для России, пока президент Путин не сменит курс", — заявил представитель внешнеполитического ведомства.