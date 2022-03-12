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В США заговорили об условиях ослабления санкций
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США и их союзники ослабят санкции против России, только когда президент Владимир Путин сменит свой курс в спецоперации на Украине, заявил YouTube-каналу издания PBS NewsHour... ПРАЙМ, 12.03.2022
новости, общество , экономика, сша, мнение, госдеп, отмена, санкции, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. США и их союзники ослабят санкции против России, только когда президент Владимир Путин сменит свой курс в спецоперации на Украине, заявил YouTube-каналу издания PBS NewsHour официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Об этом сообщают "Известия".
"Не будет никакого ослабления санкций или иных издержек, которые мы создаем и продолжим создавать для России, пока президент Путин не сменит курс", — заявил представитель внешнеполитического ведомства.