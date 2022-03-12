МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Вклады российского бизнесмена Романа Абрамовича в американских частных инвестиционных фондах были заблокированы после введения британским правительством санкций против него, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Великобритания ввела санкции против Абрамовича, Сечина и Дерипаски

Власти Соединенного Королевства в четверг ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе владельца "Челси" Романа Абрамовича. Попавшим под санкции будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены. Ранее Абрамович передал управление "Челси" попечителям благотворительного фонда и заявил, что принял решение продать клуб.

По словам источников, после введения санкций многие инвестфонды стали получать уведомления от администраторов, сообщающих о заморозке операций.

Представитель Абрамовича не ответила газете на запросы о комментариях.

"В настоящее время счета, принадлежащие Роману Абрамовичу, заблокированы для совершения транзакций", — приводит газета текст уведомления администратора фонда SS&C Globe Op.

Как сообщили источники, Абрамович с конца февраля предпринимал попытки продать свои доли в нескольких хедж-фондах на вторичном рынке. Ожидается, что блокировка активов "положит конец этим попыткам".