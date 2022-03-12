Wall Street Journal: вклады Абрамовича в хедж-фондах США заблокированы на фоне британских санкций
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Вклады российского бизнесмена Романа Абрамовича в американских частных инвестиционных фондах были заблокированы после введения британским правительством санкций против него, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Власти Соединенного Королевства в четверг ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе владельца "Челси" Романа Абрамовича. Попавшим под санкции будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены. Ранее Абрамович передал управление "Челси" попечителям благотворительного фонда и заявил, что принял решение продать клуб.
По словам источников, после введения санкций многие инвестфонды стали получать уведомления от администраторов, сообщающих о заморозке операций.
Представитель Абрамовича не ответила газете на запросы о комментариях.
"В настоящее время счета, принадлежащие Роману Абрамовичу, заблокированы для совершения транзакций", — приводит газета текст уведомления администратора фонда SS&C Globe Op.
Как сообщили источники, Абрамович с конца февраля предпринимал попытки продать свои доли в нескольких хедж-фондах на вторичном рынке. Ожидается, что блокировка активов "положит конец этим попыткам".
https://1prime.ru/state_regulation/20220312/836353702.html