МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда рассказала, что нужно для сохранения рабочих мест граждан России. Covindex на прошлой неделе рекордно вырос

В секретариате вице-премьера сообщили, что главной темой заседания стало обсуждение текущей ситуации и дополнительные мероприятия, направленные на поддержку рынка труда.

По словам Голиковой, необходимо "работать на опережение, оценивать текущую ситуацию на рынке труда, своевременно реагировать, чтобы сохранить рабочие места и поддержать занятость наших граждан".

Она отметила, что на уровне правительства оперативно формируются необходимые изменения в законодательство, которые позволяют максимально быстро реагировать на складывающуюся ситуацию на рынке труда.

Согласно сообщению секретариата, с докладами о ситуации на предприятиях автомобилестроения выступили руководители АО "АВТОВАЗ", ПАО "КамАЗ", ООО "Фольксваген ГРУП Рус", ООО "АВТОТОР Холдинг" и "Группа ГАЗ". Докладчики проинформировали о принимаемых мерах по сохранению кадров, выступили с предложениями по поддержке отрасли.

Заседания межведомственной рабочей группы будут проводиться регулярно, добавили в секретариате. Предложения, которые формируются рабочей группой, будут рассматриваться в том числе на заседаниях правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций под руководством председателя правительства Михаила Мишустина.