НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мар — ПРАЙМ. Министр внешней торговли Франции Франк Ристер заявил Economic Times после встречи со своим индийским коллегой Пиюшем Гоялом, что Индия будет играть ключевую роль в диверсификации цепочки поставок из Евросоюза, и в частности Франции, на фоне введенных в отношении России санкций. Во Франции готовятся к будущему без удобрений из России

По его словам, кризис на Украине возник вслед за кризисом COVID и он усиливает потребность Европы и Франции в переосмыслении производственно-сбытовых цепочек и цепочек поставок.

"Это вопрос стратегической автономии. От полупроводников до энергетики и других ключевых секторов мы диверсифицируем и повышаем устойчивость наших цепочек поставок. Индия будет играть ключевую роль в этом начинании. Совместная локализация производства с Индией будет приоритетом", — сказал Ристер.

Он отметил, что французские компании в Индии заинтересованы не только в местном рынке, но и в экспорте из Индии в третьи страны, в том числе в Африку и Индо-Тихоокеанский регион. Министр отметил, что в ходе встречи со своим индийским коллегой обсудил, в частности, увеличение инвестиции между Францией и Индией.

Ристер также рассказал, что ведется работа по соглашению о свободной торговле между Индией и ЕС и Францией, поскольку нынешний президент Совета ЕС продвигает эту цель, а в части двусторонних инвестиций "цель состоит не только в увеличении французских инвестиций в Индию, но и в привлечении большего количества прямых иностранных инвестиций Индии во Францию".