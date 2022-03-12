МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Замглавы МИД России Сергей Рябков, отвечая в эфире "Первого канала" на вопрос о списках лиц, которые попадут под российские санкции, заявил, что списки готовы и "это по большому счету часть повседневной работы". В Ливии назвали сроки возможной замены российской нефти на рынке ЕС

"Фиксация на том, как и в каком масштабе отвечать на санкции, наверное, неправильна", — сказал он.

По словам Рябкова, РФ скоро обнародует эти списки.

Дипломат подчеркнул, что США открыто объявляют экономическую войну России, нынешний кризис в отношениях не имеет аналогов по своей глубине, с этим придется еще долго иметь дело и пока нет оснований говорить о возможности прогресса. Он добавил, что сейчас "с Запада маски сброшены", идет "бесстыдное спекулирование на определенных возможностях, которые есть у американской финансово-банковской системы", "отбрасываются все фиговы листки", которые прикрывали сущность американской санкционной политики – она "встала во весь рост, во всей отвратительной неприемлемой антироссийской сущности". Вместе с тем, Россия не прерывает контактов с США, они продолжаются в постоянном режиме, сообщил Рябков.

"Посольство функционирует, есть контакты по другим линиям, есть определенный диалог на международных площадках", — пояснил он.

РФ знала, что от США можно ожидать подвоха и поэтому готовилась, рассказал Рябков. По его мнению, если бы не было специальной военной операции на Украине, Вашингтон все равно нашел бы предлог, чтобы применить антироссийские меры.

Он отметил, что отношения России и Штатов отброшены далеко назад и виновата в этом целиком американская сторона и сменяющие друг друга администрации США. В США заговорили об условиях ослабления санкций

Дипломат добавил, что Москва не выгоняет иностранный бизнес, а в мировой экономике сейчас все происходит для того, чтобы усилить позиции диктата США. Он рассказал, что "нарушаются глобальные цепочки поставок, все говорят о том, что в мире будет расти инфляция, международные структуры озабочены возможной нехваткой продовольствия".

России не следует в каждом конкретном случае отвечать на санкции зеркально, Москва при выработке ответных мер в адрес США будет проявлять хладнокровие, заявил Рябков. "Нам не следует, на мой взгляд, в каждом конкретном случае действовать зеркально", — добавил он.

ЗАПРЕТЫ АВИАПЕРЕЛЕТОВ

Рябков подчеркнул, что запреты Запада на полеты авиации России незаконны.

"Сейчас ситуация осложнилась, в том числе, абсолютно противозаконным введением ограничений на полеты, скажем, нашей авиации в западном небе, назовём его так", — сказал он.

ОТНОШЕНИЯ С КИТАЕМ

Дипломат также отметил, что Россия удовлетворена тем, как развивается диалог с КНР, республика остается надежным партнером РФ.

"Это наш ближайший сосед, друг, стратегический партнер, надежный партнер", — отметил он.

По его словам, в российско-китайских отношениях наработаны "уникальные, особые ресурсы".