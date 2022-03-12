МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", что санкции против РФ являются нарушением всех принципов и подходов, которые всегда проповедовал Запад. Рябков рассказал о санкционных действиях Москвы в отношении Запада

Он также отметил, что ограничения касаются всей мировой торговли и в конечном счете они вернутся в те страны, которые их вводили, и будут "рикошетом будут бить" по ним.

По словам министра, мировая экономика будет неизбежно перестраиваться, а любые ограничения ей вредят.

"Ограничения в отношении такой крупной экономики как Российская Федерация, безусловно, почувствуют во всем мире", — подчеркнул он.