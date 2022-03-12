ПАРИЖ, 12 мар — ПРАЙМ. Елисейский дворец анонсировал новые санкции против России в ближайшие часы, передает телеканал BFMTV. Силуанов рассказал об эффекте от санкций против России

В субботу состоялся телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным.

"Владимир Путин не проявил желания остановить войну… Поэтому в ближайшие часы мы примем новые санкции", — цитирует телеканал представителя Елисейского дворца.

Как отметили в Париже, телефонный разговор трех лидеров был "очень откровенным и трудным".

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.