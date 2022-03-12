АНТАЛЬЯ, 12 мар — ПРАЙМ. ЕС не будет вмешиваться в ситуацию на Украине военным путем, а планирует наносить ущерб российской экономике, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель. Daily Mail: Великобритания побила рекорд по импорту из России до санкций

"Конечно, мы не будем вмешиваться в ситуацию военным путем. Мы не хотим, чтобы война распространялась, но мы должны их поддерживать (Киев —ред.). Мы должны нанести ущерб их (России —ред.) экономике, чтобы они не могли продолжать войну"- приводит слова Борреля CNN Türk. Он добавил, что "все пытаются найти сложный баланс".

"С одной стороны, мы пытаемся поддержать Украину, с другой мы пытаемся предотвратить большую войну. Никто не должен оправдываться перед Путиным. Потому что он может расширить свою военную деятельность. Это может быть против одной страны НАТО или против другой. Есть серьезные опасения. Путин будет продолжать атаковать, и нам нужно ограничить атаки. Мы должны изолировать Россию от международного сообщества, мы должны поддерживать Украину",- отметил Боррель.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.