ДОХА, 12 мар — ПРАЙМ. Катар может начать повторно закупать пшеницу у России на фоне конфликта на Украине и вызванного этим дефицита и роста цен на зерновые, сообщил РИА Новости руководитель департамента продовольственной безопасности при министерстве муниципалитетов и окружающей среды Катара Масуд аль-Марри. Daily Mail: Великобритания побила рекорд по импорту из России до санкций

"В связи с кризисом на Украине и сокращением поставок сельхозпродукции из этой страны спрос и цена на пшеницу растут, и в этих условиях цена на российскую пшеницу может стать привлекательной для компании, которая осуществляет закупки для Катара", — считает аль-Марри.

По его словам, государство Катар отдало на откуп частных компаний выбор стран-поставщиков сельхозпродукции, и отказ от закупок российской пшеницы мог быть вызван более выгодным по экономическим причинам предложением от другой страны.

"Компания, которая покупает пшеницу для Катара, занимается закупкой больших объемов и не только для Катара, но и для соседних государств, потому что пшеница доставляется морским путем большими объемами, возможно, она получила лучшее по цене предложение от другой страны, но в нынешних условиях российская пшеница может победить конкурентов", — добавил он. При этом катарский чиновник отметил, что страна располагает стратегическим запасом пшеницы, рассчитанным на шесть месяцев, и у нее есть время, чтобы оценить ситуацию.

Говоря о сотрудничестве с Россией относительно закупок продовольствия в условиях экономических санкций, глава департамента выразил надежду, что политическое руководство двух стран найдет возможность преодолеть эти вызовы.

"Это политические решения, кроме того, поставки продовольствия в Катар зависят от частного сектора, если он готов к преодолению этих вызовов. Катар не в состоянии сам производить нужное количество сельхозпродукции и закупает ее у других стран, особенно зерновые, бобовые, руководствуясь такими основными параметрами, как качество, цена, доступность поставок. Я считаю, что российская продукция обладает хорошим качеством, но необходимо преодолеть вызовы, которые сложились в текущей ситуации", — заключил аль-Марри.

По данным минсельхоза РФ, Россия в 2021 году поставила Катару продовольствия на сумму почти 20 миллионов долларов, возобновив поставки ячменя и подсолнечного масла.