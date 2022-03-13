МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Резервный фонд госбюджета Украины увеличат на 50,8 миллиарда гривен (около 1,7 миллиарда долларов) в интересах оборонного сектора, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. В Париже оценили готовность России закончить конфликт на Украине

"Правительство приняло решение об увеличении средств резервного фонда государственного бюджета на 50,8 миллиарда гривен. Средства в резервный фонд перенаправлены из всех программ развития, которые невозможно реализовать в военное время. Такое решение уже позволяет оперативно обеспечивать потребности сектора безопасности и обороны. Вчера военнослужащим было перечислено 12,5 миллиарда гривен на выплату дополнительного вознаграждения во время действия военного положения", — заявил Шмыгаль в видеообращении.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.