МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Многие из западных санкций, в том числе против резервов Центрального банка и Фонда национального благосостояния, стали неожиданностью, заявил в беседе с РБК глава "Норникеля" Владимир Потанин. Обратный отсчет: как санкции против России роняют евро

"Лично для меня, например, была неожиданность, что все-таки решатся наши, как их наш президент называет "западные партнеры", наложить руку на валютные резервы Центрального банка и Фонда национального благосостояния. Это такой ангажированный с их стороны шаг. Похоже, что он нами не рассматривался в качестве очевидного", — отметил глава "Норникеля".

Вместе с тем, на взгляд Потанина, "мало кто" ожидал, что случится столь массовый исход зарубежных компаний с рынка России.

При этом он особо подчеркнул, что многие компании уходят из России не из-за санкций, а в "добровольном порядке".

"Я думаю, что такого массового исхода компаний никто не ожидал, и поэтому на это приходится реагировать более спонтанно", — заявил бизнесмен.