МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Санкции против России раскалывают саму Европу, заявил в материале о саммите в Версале обозреватель журнала Spiegel Маркус Беккер. Об этом сообщают "Известия". Евросоюз готовится пополнить свои ряды новыми странами

Он отметил: "Чем дольше длится ситуация на Украине, тем сильнее западные санкции бьют по самому ЕС, тем больше трещин на европейском фронте".

Беккер утверждает, что различные взгляды по таким вопросам, как вступление Украины в Евросоюз, прекращение импорта энергоносителей из России, а также резкий скачок цен на нефть и газ разрушают первоначальное единство стран Евросоюза и их совместное стремление оказывать давление на Россию.

Ряд стран на саммите в Версале настаивали на форсированном принятии Украины в ЕС, тогда как представители других государств возражали против этого.

"Ускоренной процедуры вступления не существует", — заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

"Мы не можем просто выбросить правила за борт", — передает Беккер слова премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля.

Спорным остается и вопрос об импорте российских углеводородов. Так, Польша, Литва и Латвия выступают за немедленное прекращение всех поставок, а Германия придерживается иной точки зрения. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сделал на эту тему такое заявление: "Это сознательное, обоснованное и понятное решение, что мы не прекратим импортировать энергию, которая сегодня есть в Европе".

Не наблюдается единства и по вопросу введения в отношении России новых ограничений. Например, премьер Люксембурга в ответ на новые санкционные предложения резко заявил: "Те, кто сегодня требуют новых санкций, завтра будут просить больше денег у нас".

В то же время автор сообщает, что Италия, Греция, Испания согласились ограничить в Евросоюзе рост потребительских цен на энергоресурсы, а ФРГ и Нидерланды выступили против этого.

Еще один спорный момент — предложение главы европейской дипломатии увеличить военные поставки на Украину до €1 миллиарда. Эту инициативу многие лидеры стран встретили без воодушевления, поскольку она не была предварительно согласована.