МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты сообщило в Telegram-канале "Объясняем.рф", что обязательства перед пенсионерами, в том числе проживающими за рубежом, выполняются сейчас и будут выполняться в будущем. Россиянам напомнили порядок обращений за накопительной частью пенсии

Оператор перечисления пенсионных средств за рубеж — Сбербанк России — продолжит перечислять деньги на банковские счета в иностранных или отечественных банках, его не затронули санкции, которые могли бы повлиять на выплату пенсий.

Отмечается, что несмотря на то, что карты отечественных банков за границей пока не работают, со счета можно заплатить онлайн или перевести деньги через отделение банка на свой другой счет.