ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мар — ПРАЙМ. Примерно половина золотовалютных резервов России была заморожена со стороны стран Запада, рассказал министр финансов России Антон Силуанов. Силуанов рассказал о возможности повышения пенсий в текущих условиях

"Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около 640 миллиардов долларов, около 300 миллиардов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать", — сказал Силуанов в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Часть резервов России также находится в юанях, в связи с чем на Китай оказывается давление, добавил он. "Мы видим, какое давление оказывается со стороны западных стран на Китай с тем, чтобы ограничить взаимную торговлю с Китаем. Безусловно, оказывается давление на то, чтобы ограничить доступ к тем резервам, которые размещены у нас в юанях", — сказал Силуанов.

Он также выразил надежду, что партнерские отношения России и Китая позволят сохранить и даже преумножить сотрудничество, в условиях "когда западные рынки закрываются".

Замминистра финансов России Ирина Окладникова ранее говорила, что Минфин рассчитывает, что замороженные из-за санкций резервы станут доступны Банку России по итогам переговоров, и крупных последствий для бюджетной системы не будет.