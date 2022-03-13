ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мар — ПРАЙМ. Россия имеет достаточно средств, чтобы обеспечить производство необходимых товаров и расчетов, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Силуанов рассказал о возможности повышения пенсий в текущих условиях

"Безусловно, денег у нас достаточно для того, чтобы обеспечить производство жизненно необходимых товаров, необходимых товаров, для обеспечения расчетов. Ресурсов в бюджете у нас достаточно. Центральный банк будет предоставлять необходимую ликвидность финансовой системе", — сказал Силуанов.