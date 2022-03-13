МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью телеканалу CNN, что власти страны донесли до Пекина, что его настигнут "последствия", если Китай попытается помочь России компенсировать потери от западных санкций. В США допустили создание альтернативного соглашения по Ирану без России

По словам Салливана, в США внимательно следят за тем, в какой степени Китай на самом деле оказывает материальную и экономическую поддержку России.

"Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери (от западных санкций)", — сказал он.

При этом чиновник отказался ответить на вопрос, готовы ли США ввести рестрикции в отношении Пекина в случае, если тот попытается помочь России компенсировать экономические и финансовые потери от введенных США и их союзниками санкций.