ВАШИНГТОН, 13 мар — ПРАЙМ.Международный валютный фонд (МВФ) пока не видит предпосылок к глобальному финансовому кризису из-за событий на Украине и санкций, вводимых против России, сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Силуанов оценил возможности России по производству необходимых товаров

"Сейчас нет. Когда мы смотрим на сопряженность банков с Россией, то это около 120 миллиардов долларов. Не назвать ничтожной величиной, но точно не системно значимой", — сообщила она в интервью телеканалу CBS.

Георгиева добавила, что МВФ будет пересматривать прогнозы роста в сторону снижения на 2022 год, но, по ее словам, это "все равно будет положительная величина", а в странах, которые, как США, быстро преодолели последствия коронавирусной пандемии, рост будет значительным.