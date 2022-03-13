БРЮССЕЛЬ, 13 мар — ПРАЙМ. В понедельник ожидается доработка и утверждение новых санкций Евросоюза в отношении России на уровне постоянных представительств государств ЕС (Coreper) при союзе, сообщает французское председательство в Совете стран ЕС. Силуанов рассказал об исполнении Россией обязательств по госдолгу

"Окончательная доработка и утверждение ожидаются завтра на Coreper", — говорится в сообщении Twitter председательства о новых мерах, разработанных по итогам саммита лидеров ЕС в Версале в конце недели.

Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках четвёртого пакета санкций против России Евросоюз намерен, в частности, запретить импорт ключевых товаров сталелитейного сектора из России и экспорт всех товаров класса "люкс" из своих стран в РФ. Также ЕС хотел вывести Россию из режима наибольшего благоприятствования в рамках ВТО.