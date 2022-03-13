ВАШИНГТОН, 13 мар — ПРАЙМ. Министерство торговли США опубликовало список из сотен наименований американских товаров, которые запрещаются к экспорту в Россию и Белоруссию как предметы роскоши из-за событий на Украине. В США рассказали о конце эры своего "однополярного доминирования"

В перечень из почти 600 позиций попали, в частности, все или некоторые алкогольные напитки, косметика, одежда и обувь оптовой стоимостью от тысячи долларов, меха, кораллы, сумочки и чемоданы, ковры, антиквариат, табачные и ювелирные изделия, снегоходы, акваланги, судовые двигатели, мотоциклы и легковые машины, комплектующие к ним.

Запрет, о котором объявил в пятницу президент США Джо Байден, вступает в силу с 16 марта.

Запрет, согласно пояснениям министерства торговли, также распространяется на отдельных "российских и белорусских олигархов", внесенных в санкционные списки за поддержку российского правительства.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.