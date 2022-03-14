МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Самая высокая закредитованность среди российских регионов в начале этого года отмечена в Калмыкии, самая низкая – в Ингушетии, причем разница между показателями в этих субъектах оказалась восьмикратной, свидетельствует исследование РИА Новости.

НЕСТАБИЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

Эксперты прогнозируют, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе экономическая ситуация в России будет находиться в условиях достаточно высоких рисков, связанных с геополитикой. Вероятно, будет наблюдаться рост безработицы, а зарплаты в ряде секторов станут расти медленнее инфляции. Россиян предупредили, чем можно испортить свой кредитный рейтинг

На этом фоне ситуация с потребительским кредитованием выглядит очень неопределенной. С одной стороны, высокие ставки и турбулентность в экономике будут сдерживать потребительское кредитование, а с другой стороны, обесценение кредитов и сокращение доходов могут подталкивать некоторых людей наращивать свою задолженность перед банками.

Статистика показывает, что в 2021 году на фоне активизации экономики и невысоких процентных ставок потребительское кредитование демонстрировало стремительный рост. Значительную роль в этом также сыграла льготная ипотека. В последние месяцы начавшийся подъем процентных ставок поторопил многих взять кредиты по хорошим ставкам перед повышением.

В новых экономических реалиях важно понимать в каких регионах и городах ситуация с закредитованностью населения выглядит достаточно серьезной, а где банковские долги населения не угрожают проблемой личных банкротств и большим количеством неплатежей, отмечают аналитики.

Для оценки ситуации в региональном разрезе эксперты РИА Новости составили пятый ежегодный рейтинг регионов РФ по уровню закредитованности населения. Результаты исследования свидетельствуют, что ситуация с долговой нагрузкой населения в регионах РФ характеризуется достаточно высокой степенью неоднородности. Отношение кредитов к годовой зарплате изменяется в диапазоне от 12% до 104%.

КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ

Расчет уровня закредитованности населения в регионах, произведенный РИА Новости на основе данных Центробанка РФ и Росстата, оценивался как соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой зарплаты. Объем кредитов населения брался из статистических данных Центробанка РФ, а зарплаты и количество экономически активного населения — на основе статистики Росстата.

Годовая зарплата и численность экономически активного населения рассчитывались как средние значения за 2021 год, а задолженность по банковским кредитам — на 1 февраля 2022 года. В расчётах годовой зарплаты учитывалась выплата подоходного налога.

КАВКАЗ НАИМЕНЕЕ ЗАКРЕДИТОВАН

Объем задолженности по кредитам населения на 1 февраля 2022 года равнялся 24,7 триллиона рублей и за последние 12 месяцев вырос на 23,2% или на 4,7 триллиона рублей. По оценкам РИА Новости, суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны за год увеличился на 63 тысячи рублей до 328 тысяч рублей. Путин подписал закон о новых кредитных каникулах для граждан и МСП

Таким образом, закредитованность населения, которую можно определить как отношение долга к годовой заработанной плате, выросла достаточно быстро, достигнув уровня 55,6%. Для сравнения, в конце 2020 года соотношение было на уровне 49%, а в 2018 году – 44,9%.

Регионы с минимальной закредитованностью (лидеры рейтинга) географически в основном сосредоточены на юге России. Первое место в рейтинге, как и прежде, занимает Республика Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 12%.

Низкая закредитованность населения в этом регионе, по мнению аналитиков РИА Новости, может быть связана с относительно слабой развитостью банковских сервисов в регионе, и как следствие, невысокой доступностью кредитов для населения. Также в первую пятерку вошли Чеченская Республика, Крым, Дагестан и Севастополь. В этих четырех регионах уровень закредитованности экономически активного населения не превышает 32%, что заметно ниже, чем в среднем по России. Низкий уровень закредитованности в этих регионах может объясняться причинами схожими с таковыми у лидера.

Первым не южным регионом с небольшой закредитованностью стал Чукотский автономный округ, в текущем рейтинге он занимает шестое место с 32,9%, а на седьмой строчке расположилась Москва, где показатель закредитованности находится на уровне 35,5%.

Наиболее значительный уровень закредитованности наблюдается у следующих субъектов РФ: Калмыкия, Тыва и Удмуртская Республика. Калмыкия занимает последнее место с заметным отрывом. Индикатор долговой нагрузки в этом регионе составляет 103,5%, а у второго региона с конца, Республики Тыва, – 90%. Замыкающая тройку регионов с наивысшей закредитованностью населения, Удмуртская Республика, характеризуется соотношением годовой зарплаты и среднего долга на уровне 83%.

САМАЯ ВЫСОКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ — НА СЕВЕРЕ

Как показали исследования, в среднестатистическом регионе России объем задолженности по кредитам на душу экономически активного населения составляет чуть менее 360 тысяч рублей. Наиболее распространенным диапазоном объема средней задолженности является 250-400 тысяч рублей, которым характеризовались 51 регион, и в 15 регионах долговая нагрузка находится в пределах от 100 до 250 тысяч рублей. В свою очередь задолженность свыше 400 тысяч рублей была у 15 регионов, а менее 100 тысяч – лишь у четырех регионов.

Лидирует по объему задолженности перед банками на одного экономически активного гражданина Ямало-Ненецкий автономный округ (649 тысяч рублей). На втором, третьем и четвертом местах находятся Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Саха (Якутия) и Московская область, у которых уровень задолженности в пересчете на одного человека составляет 593, 525 и 490 тысяч рублей соответственно.

Замыкает пятерку субъектов по абсолютному объему кредитов Ненецкий автономный округ, в котором ссудная задолженность в пересчете на одного экономически активного человека составляет 480 тысяч рублей. Таким образом, лидерами по этому показателю являются в основном северные регионы, что объясняется относительно высокими зарплатами в них, поясняют эксперты.

В первую десятку по абсолютному объему кредитов на одного жителя также попали Магаданская, Тюменская, Сахалинская области, Чукотский автономный округ и Санкт-Петербург. В этих регионах объем среднедушевой кредитной задолженности варьировался в диапазоне от 448 до 470 тысяч рублей. Столица России Москва занимает 12-е место по объему задолженности на одного человека — 413 тысяч рублей.

Самый низкий долг населения перед банками отмечается в Республике Ингушетия, где объем кредитной задолженности на одного экономически активного жителя составляет чуть менее 39 тысячи рублей. Для сравнения, это в 17 раз меньше, чем в Ямало-Ненецком автономном округе. Второе и третье места у Чеченской Республики и Республики Дагестан, где в среднем кредитная задолженность составляет 75 и 84 тысячи рублей.

РОСТ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ

Согласно оценкам РИА Новости, медианный прирост задолженности среди всех 85 регионов России составил 55 тысяч рублей, а в 2021 году этот показатель находился на уровне 48 тысяч рублей. Таким образом, рост задолженности населения перед банками несколько ускорился, и по-прежнему задолженность росла во всех регионах.

Наибольший прирост кредитной задолженности в среднем на одного жителя региона наблюдался в Сахалинской области, где задолженность за год выросла сразу на 99 тысяч рублей. Похожий результат у Ямало-Ненецкого автономного округа, который стала вторым по приросту ссудной задолженности на одного человека (+97 тысячи рублей).

Также в десятке по абсолютному объему прироста кредитов: Московская область (+94,5 тысячи рублей), Москва (+93,8 тысячи рублей), Чукотский автономный округ (+93,3 тысячи рублей), Республика Хакасия (+93,1 тысячи рублей), Ненецкий автономный округ (+92,5 тысячи рублей), Санкт-Петербург (+92,1 тысячи рублей), Магаданская область (+89,6 тысячи рублей) и Ленинградская область (+86,9 тысячи рублей).

В свою очередь минимальный прирост кредитной задолженности наблюдался в регионах с минимальным объемом ссудной задолженности на одного экономически активного жителя. Так, прирост задолженности менее 10 тысяч рублей на одного жителя был у Республики Ингушетия. В Чеченской Республике и в Республике Дагестан прирост составил 15,3 и 24,6 тысячи рублей соответственно.

В процентном отношении наибольший прирост задолженности (более 45%) наблюдался в Севастополе и в Республике Крым, что объясняется эффектом низкой базы. Также достаточно быстро росла в последние 12 месяцев задолженность населения перед банками в Карачаево-Черкесской Республике и в Республике Дагестан.