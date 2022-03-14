МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Европейский союз обсуждает введение новых персональных санкций против бизнесмена и бывшего губернатора Чукотского автономного округа Романа Абрамовича и еще 14 человек, пишет газета Financial Times.

Журналисты делового издания ознакомились с предварительной версией списка: он включает в себя четверо "олигархов", семь связанных с Кремлем бизнесменов и четверых людей, связанных с "кампанией по дезинформации". По данным газеты, новый пакет санкций будет объявлен в понедельник.

Сообщается, что также рассматриваются дальнейшие санкции против государственных предприятий РФ, в том числе в таких сферах, как авиастроение и судостроение, дополнительные ограничения банковского сектора России, запрет на импорт российского железа и сталелитейной продукции, запрет на новые инвестиционные проекты в стране и запрет на экспорт "предметов роскоши".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.