МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Американская газета Wall Street Journal пугает западные компании словами анонимных источников об угрозах задержаний топ-менеджеров, критикующих Россию, и арестом активов. Компании с госучастием могут отменить штрафы для своих поставщиков

Ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что партия предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем выходе и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине.

По данным американского издания, российские власти вынесли предупреждения ряду компаний, в том числе McDonald's, IBM и владельцу KFC Yum Brands. Предупреждения были адресованы, утверждает газета, компаниям и разных сфер, включая технологии, продукты питания, одежду и банковский сектор.

Как указали осведомленные источники, представители прокуратуры наносили визиты, а также совершали звонки в указанные компании. Они якобы грозились подать на них в суд и конфисковать активы, в том числе товарные знаки.

Одна из компаний ограничила коммуникацию с российским отделением из-за опасений, что электронная почта и другие сообщения могут быть перехвачены. Другие компании, отметили источники, вывели своих руководителей из России.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Многие крупные бренды заявили о приостановке своей деятельности или уходе из России.