МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цел украинской делегации на переговорах с Россией — добиться его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО

"Касательно переговоров с Российской Федерацией. Ежедневно в видеоформате говорят представители наших делегаций, делегаций наших стран. У нашей делегации задача четкая — сделать все, чтобы состоялась встреча президентов, встреча, которую, я уверен, ждут люди", — сказал Зеленский в обращении.

Зеленский подчеркнул, что говорить с Россией необходимо, сработали более 10 гумкоридоров, в том числе благодаря переговорам.

"Это сложная история, тяжелый путь, но путь нужный", — сказал он о перспективе переговоров с Путиным.

Зеленский также сообщил, что целью переговоров с российской стороной является получение "действенных гарантий". О каких именно гарантиях идет речь, глава Украины не уточнил.

"Наша цель — чтобы в этой борьбе, в этой переговорной сложной работе Украина получила необходимый результат, необходимые для нас. Для мира, для безопасности", — сказал он.

Цель также состоит в том, чтобы у Украины были гарантии, нормальные и действенные.

"Не как в Будапеште, не как в нашем небе. А такие, чтобы украинцы могли сказать — вот это работает, вот это гарантии", — сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он отметил, что "говорить необходимо", в том числе благодаря переговорам на Украине сработали "более 10" гуманитарных коридоров, в воскресенье удалось вывезти более 5 тысяч человек.